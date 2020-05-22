2020-05-22T11:54:19+03:00
Происшествия

В Орле пожилая женщина покалечилась в маршрутке

Пассажирка упала в салоне "ПАЗика"
Ольга СУПОНЕВА
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Очередное ДТП с участием общественного транспорта произошло в ОрлеОчередное ДТП с участием общественного транспорта произошло в ОрлеФото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.
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Очередное ДТП с участием общественного транспорта произошло в Орле. Пожилая женщина травмировалась в маршрутном автобусе.

Происшествие случилось утром четверга, 21 мая. Около половины десятого автобус марки "ПАЗ" (маршрут №48) ехал по Наугорскому шоссе, со стороны улицы Цветаева. За рулем был 41-летний водитель. В районе дома №62 81-летняя пассажирка не смогла удержаться и упала.

- В результате ДТП женщина-пассажир получила телесные повреждения. Не госпитализирована, - сообщили "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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