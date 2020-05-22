Орловцев приглашают поучаствовать в литературном конкурсе «Солнечные часы»

22 Май 2020 2020-05-22T11:41:17+03:00

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Орловский Дом литераторов объявил о старте открытого областного конкурса «Солнечные часы», приуроченного к 150-летию Ивана Бунина. Стать участников может любой желающий, любого возраста. Главное, не состоять в профессиональных писательских союзах.

Выбор темы и формы предоставляется самим авторам, но с оговоркой – они должны отражать красоту, историю и культуру нашей страны. На конкурс принимаются стихотворения (не более пяти и общим объемом не более 100 строк) и малая проз (рассказы или новеллы объемом до 15 тысяч знаков с пробелами).

- Заявку на участие и рукописи нужно прислать с 15 мая по 20 сентября по электронной почте: pisatel@orel.ru. Победителей наградят почетными дипломами и памятными подарками на торжественной церемонии в октябре, - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

Уточнить условия конкурса можно по телефонам: (4862) 43-45-26 или (4862) 43-59-23, а также на официальном сайте Орловского Дома Литераторов.

ИСТОЧНИК KP.RU