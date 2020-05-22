2020-05-22T11:18:34+03:00
Происшествия

В тройном ДТП под Орлом пострадали четыре человека

Инцидент произошел сегодня в районе 8 часов утра
Наталья Меркулова
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В районе 374 километра автодороги М-2 «Крым» в Орле произошло большое ДТП. Фото: пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской областиВ районе 374 километра автодороги М-2 «Крым» в Орле произошло большое ДТП. Фото: пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области
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Сегодня, 22 мая, в районе 374 километра автодороги М-2 «Крым» произошло тройное ДТП. Пострадали три водителя и одна женщина пассажир.

Около 8 часов утра автомобиль «Хонда» с 39-летним водителем за рулем врезался в попутный «Ниссан». От неожиданного и сильного удара «Ниссан» вылетел на «встречку» и врезался в еще две машины - «Ниву-Шеврале» и «Хюндай».

На месте ДТП работали сотрудники Госавтоинспекции, пожарные СПСЧ и техногенная группа ПСС.

- В результате ДТП водители автомобилей «Хонда», «Нива» и «Хюндай» (мужчины 39лет, 31 года и 38 лет соответственно), а также 49-летняя пассажирка автомобиля «Хюндай» получили травмы, - рассказали «КП» в Госавтоинспекции Орловской области.

Сейчас специалисты выясняют причины произошедшего.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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