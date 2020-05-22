Андрей Клычков: "Закуплены лекарства для лечения на дому пациентов с коронавирусом"

22 Май 2020 2020-05-22T10:50:06+03:00

Речь идет о препаратах для людей, которые переносят коронавирусную инфекцию в легкой форме Фото: Ольга СУПОНЕВА

Речь идет о препаратах для людей, которые переносят коронавирусную инфекцию в легкой форме

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В Орловской области закуплены лекарства для лечения на дому пациентов с коронавирусом. Речь идет о людях, которые переносят коронавирусную инфекцию в легкой форме.

Информацию о поступивших в регион препаратах сообщил губернатор Андрей Клычков.

- Распределение уже идет между районными и городскими поликлиниками. Напомню, что лекарства будут выдаваться медицинскими работниками в процессе посещения больных с подтвержденным диагнозом бесплатно за счет средств резервного фонда Орловской области в течение всего периода лечения, - написал губернатор на своих официальных страницах в социальных сетях.

Контролировать процесс назначения и обеспечения лекарствами поручено региональному департаменту здравоохранения.

ИСТОЧНИК KP.RU