2020-05-22T10:50:06+03:00
Общество

Андрей Клычков: "Закуплены лекарства для лечения на дому пациентов с коронавирусом"

Речь идет о препаратах для людей, которые переносят коронавирусную инфекцию в легкой форме
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
Речь идет о препаратах для людей, которые переносят коронавирусную инфекцию в легкой формеРечь идет о препаратах для людей, которые переносят коронавирусную инфекцию в легкой формеФото: Ольга СУПОНЕВА
Изменить размер текста:

В Орловской области закуплены лекарства для лечения на дому пациентов с коронавирусом. Речь идет о людях, которые переносят коронавирусную инфекцию в легкой форме.

Информацию о поступивших в регион препаратах сообщил губернатор Андрей Клычков.

- Распределение уже идет между районными и городскими поликлиниками. Напомню, что лекарства будут выдаваться медицинскими работниками в процессе посещения больных с подтвержденным диагнозом бесплатно за счет средств резервного фонда Орловской области в течение всего периода лечения, - написал губернатор на своих официальных страницах в социальных сетях.

Контролировать процесс назначения и обеспечения лекарствами поручено региональному департаменту здравоохранения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Орловской области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Орле муниципальную управляющую компанию хотят вывести из кризиса за счет новых услуг
На девяти дорогах в Орле продолжается ремонт
Выходные в Орловской области будут пасмурными и дождливыми
В Орле пожилая женщина покалечилась в маршрутке
Орловцев приглашают поучаствовать в литературном конкурсе «Солнечные часы»
В тройном ДТП под Орлом пострадали четыре человека
Андрей Клычков: "Закуплены лекарства для лечения на дому пациентов с коронавирусом"
Орловским дезинфекторам подарили продуктовые наборы
У Орловского фонда капремонта новый руководитель
Фотофакт: ремонт здания культурного наследия во Мценске возмутил орловцев
В Орловской области тестирование на антитела к COVID-19 могут начать со следующей недели
В Орловской области на пост Председателя Общественной палаты переизбрали Елену Сенько
Иван Залогин: "Стоматологии в Орловской области откроются когда позволит ситуация"
На учетно-заградительных постах в Орловской области выявили 175 водителей с температурой
В Орле 15-летнего парня поймали на краже
В Орле продолжают бороться с минирующей молью на каштанах
Мусорная ревизия: в мэрии Орла вновь подняли вопрос об уборке бытовых отходов
В Орле предложили увековечить имя советского журналиста Матвея Мартынова
28-летний орловец за расправу над односельчанином отправится за решетку
Двое орловцев предстанут перед судом за жестокое убийство и ограбление пенсионерки