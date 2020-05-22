Андрей Клычков: "Закуплены лекарства для лечения на дому пациентов с коронавирусом"
В Орловской области закуплены лекарства для лечения на дому пациентов с коронавирусом. Речь идет о людях, которые переносят коронавирусную инфекцию в легкой форме.
Информацию о поступивших в регион препаратах сообщил губернатор Андрей Клычков.
- Распределение уже идет между районными и городскими поликлиниками. Напомню, что лекарства будут выдаваться медицинскими работниками в процессе посещения больных с подтвержденным диагнозом бесплатно за счет средств резервного фонда Орловской области в течение всего периода лечения, - написал губернатор на своих официальных страницах в социальных сетях.
Контролировать процесс назначения и обеспечения лекарствами поручено региональному департаменту здравоохранения.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Орловской области»