2020-05-22T10:52:16+03:00
Общество

Орловским дезинфекторам подарили продуктовые наборы

Депутаты облсовета поблагодарили сотрудников дезинфекционной станции за труд в период пандемии
Наталья Меркулова
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Орловские депутаты поблагодарили сотрудников дезинфекционной станции за труд в период пандемии. Фото: пресс-служба облсовета Орловской областиОрловские депутаты поблагодарили сотрудников дезинфекционной станции за труд в период пандемии. Фото: пресс-служба облсовета Орловской области
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21 мая депутаты облсовета навестили сотрудников Орловской дезинфекционной станции, которые сейчас активно участвуют в борьбе с коронавирусной инфекции.

По словам Галины Волянюк, руководителя станции, ни один из старейших и самых опытных сотрудников со стажем в 40 лет не помнит таких напряженных дней, как в период пандемии.

Сейчас дезинфекторы проводят санитарную обработку всех общественных помещений и жилья, ликвидируют очаги заражения. Именно они приходят вслед за медиками скорой помощи в дома людей с коронавирусной инфекцией.

Однако, к сожалению, выплаты им не положены, да и работать приходится в экстремальных условиях - здание станции в плачевном состоянии, не хватает транспорта.

- Сегодня мы увидели, что условия работы сотрудников дезинфекционной станции оставляют желать лучшего. Поэтому возможность решения этих проблем будем рассматривать при формировании бюджета 2021 года, - пояснил Леонид Музалевский, Председатель Орловского облсовета.

А пока навестившие станцию депутаты подарили работникам продуктовые наборы и поблагодарили за труд.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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