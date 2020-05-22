Орловским дезинфекторам подарили продуктовые наборы

22 Май 2020 2020-05-22T10:52:16+03:00

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21 мая депутаты облсовета навестили сотрудников Орловской дезинфекционной станции, которые сейчас активно участвуют в борьбе с коронавирусной инфекции.

По словам Галины Волянюк, руководителя станции, ни один из старейших и самых опытных сотрудников со стажем в 40 лет не помнит таких напряженных дней, как в период пандемии.

Сейчас дезинфекторы проводят санитарную обработку всех общественных помещений и жилья, ликвидируют очаги заражения. Именно они приходят вслед за медиками скорой помощи в дома людей с коронавирусной инфекцией.

Однако, к сожалению, выплаты им не положены, да и работать приходится в экстремальных условиях - здание станции в плачевном состоянии, не хватает транспорта.

- Сегодня мы увидели, что условия работы сотрудников дезинфекционной станции оставляют желать лучшего. Поэтому возможность решения этих проблем будем рассматривать при формировании бюджета 2021 года, - пояснил Леонид Музалевский, Председатель Орловского облсовета.

А пока навестившие станцию депутаты подарили работникам продуктовые наборы и поблагодарили за труд.

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ИСТОЧНИК KP.RU