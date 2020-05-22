Фотофакт: ремонт здания культурного наследия во Мценске возмутил орловцев

22 Май 2020 2020-05-22T10:24:42+03:00

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Жители Мценска активно обсуждают в соцсетях процесс ремонта одного из объектов культурного наследия – здание бывшего постоялого двора, построенного в XIX веке. Долгожданное благоустройство фасада вновь обернулось скандалом.

По словам амчан, ремонт по адресу Ленина-32 был начат еще в прошлом году, но пока дело касалось кровли, вопросов не было. Затем строители начали обкладывать фасад здания эпохи классицизма современным кирпичом.

И тут фотографии «ремонта» запестрели в соцсетях. Одни выступили «за», другие как обычно – «против».

- Видел этот позор! Нет что бы восстановить фасад здания, решили просто заложить кирпичом историю города! Объект культурного наследия, под охраной государства. Это позор всем, с чьего молчаливого согласия это делается! Об этом надо писать в каждой группе Орловщины!!! – написал один из подписчиков паблика «Подслушано Мценск» и дал ссылку на губернатора Орловской области.

Глава региона откликнулся быстро и написал в комментариях к посту, что увидел фото и даст соответствующее поручение.

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ИСТОЧНИК KP.RU