2020-05-22T09:24:39+03:00
Общество

В Орловской области тестирование на антитела к COVID-19 могут начать со следующей недели

Иван Залогин: «Медицинские организации уже закупают тесты на антитела»
Наталья Меркулова
Поделиться:
В Орловской области тестирование на антитела к COVID-19 могут начать со следующей неделиВ Орловской области тестирование на антитела к COVID-19 могут начать со следующей неделиФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В четверг, 21 мая, во время очередного онлайн-брифинга руководителя регионального Департамента здравоохранения с журналистами была озвучена информация о планах тестирования орловцев на антитела к коронавирусу.

По словам Ивана Залогина, обычное поголовное тестирование на коронавирус не всегда эффективно, для него необходимы дополнительное оборудование и медперсонал. Тестирование же на антитела проходит на другом оборудовании, которое в регионе уже есть.

- Сейчас ряд медицинских организаций закупает тесты на антитела. Предположительно, со следующей недели такое тестирование можно будет провести. В ближайшее время количество тестов на антитела будет только увеличиваться, - рассказал Иван Залогин, руководителя Департамента здравоохранения Орловской области.

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Орловской области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На девяти дорогах в Орле продолжается ремонт
Выходные в Орловской области будут пасмурными и дождливыми
В Орле пожилая женщина покалечилась в маршрутке
Орловцев приглашают поучаствовать в литературном конкурсе «Солнечные часы»
В тройном ДТП под Орлом пострадали четыре человека
Андрей Клычков: "Закуплены лекарства для лечения на дому пациентов с коронавирусом"
Орловским дезинфекторам подарили продуктовые наборы
У Орловского фонда капремонта новый руководитель
Фотофакт: ремонт здания культурного наследия во Мценске возмутил орловцев
В Орловской области тестирование на антитела к COVID-19 могут начать со следующей недели
В Орловской области на пост Председателя Общественной палаты переизбрали Елену Сенько
Иван Залогин: "Стоматологии в Орловской области откроются когда позволит ситуация"
На учетно-заградительных постах в Орловской области выявили 175 водителей с температурой
В Орле 15-летнего парня поймали на краже
В Орле продолжают бороться с минирующей молью на каштанах
Мусорная ревизия: в мэрии Орла вновь подняли вопрос об уборке бытовых отходов
В Орле предложили увековечить имя советского журналиста Матвея Мартынова
28-летний орловец за расправу над односельчанином отправится за решетку
Двое орловцев предстанут перед судом за жестокое убийство и ограбление пенсионерки