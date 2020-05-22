22 Май 2020 2020-05-22T09:24:39+03:00

В Орловской области тестирование на антитела к COVID-19 могут начать со следующей недели Фото: Архив "КП"

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В четверг, 21 мая, во время очередного онлайн-брифинга руководителя регионального Департамента здравоохранения с журналистами была озвучена информация о планах тестирования орловцев на антитела к коронавирусу.

По словам Ивана Залогина, обычное поголовное тестирование на коронавирус не всегда эффективно, для него необходимы дополнительное оборудование и медперсонал. Тестирование же на антитела проходит на другом оборудовании, которое в регионе уже есть.

- Сейчас ряд медицинских организаций закупает тесты на антитела. Предположительно, со следующей недели такое тестирование можно будет провести. В ближайшее время количество тестов на антитела будет только увеличиваться, - рассказал Иван Залогин, руководителя Департамента здравоохранения Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU