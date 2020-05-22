В Орловской области на пост Председателя Общественной палаты переизбрали Елену Сенько

22 Май 2020 2020-05-22T09:08:52+03:00

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21 мая в Орловской области обновился состав региональной Общественной палаты. Председатель же остался прежним - Елена Сенько, директор Департамента социальной политики ОГУ им. Тургенева. Ее переизбрание поддержали единогласно.

Первое заседание в новом составе прошло в форме видеоконференции. Принял участие в нем и губернатор Орловской области Андрей Клычков.

- Мы уже не раз убеждались, что взаимодействие с Общественной палатой позволяет нам получить реальную оценку своей работы. Уверен, и в дальнейшем в центре вашего внимания останутся вопросы значимые для граждан и региона в целом, - подчеркнул глава региона.

Напомним, одной из главных функций Общественной Палаты является общественный контроль за реализацией нацпроектов и мониторинг за ходом избирательного процесса. В ближайших планах Палаты - сформировать корпус общественных наблюдателей на голосование по внесению поправок в Конституцию.

ИСТОЧНИК KP.RU