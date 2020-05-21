2020-05-21T18:49:09+03:00
Коронавирус Covid-19

Иван Залогин: "Стоматологии в Орловской области откроются когда позволит ситуация"

Сейчас клиники принимают пациентов только с неотложными проблемами
Ольга СУПОНЕВА
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Сейчас в регионе оказывается только экстренная помощь в стоматологияхСейчас в регионе оказывается только экстренная помощь в стоматологияхФото: Ольга СУПОНЕВА
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Стоматологии в Орловской области откроются, как только позволит эпидемиологическая ситуация. Об этом сообщил глава региональго Департамента здравоохранения Иван Залогин в ходе сегодняшнего, 21 мая, онлайн-брифинга с представителями СМИ.

Жителей региона, естественно, волнует вопрос: когда можно будет полечить зубы и провести другие процедуры? Пока действуют ограничительные антикоронавирусные меры, стоматологические клиники принимают лишь пациентов с острыми болями, воспалениями или другими проблемами, не терпящими отлагательства.

- Открытие стоматологических поликлиник - вопрос эпидемиологической ситуации, - отметил Иван Залогин.

Напомним, в регионе постепенно начали снимать ограничения. Так, орловцам официально разрешили заниматься спортом на воздухе, гулять в парках, а также дали зеленый свет на открытие ярмарок и рынков. Запрет пока что продолжают действовать только в Болхове и Мценске.

"Комсомолка" следит за развитием ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Иван Залогин: "Стоматологии в Орловской области откроются когда позволит ситуация"
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