Иван Залогин: "Стоматологии в Орловской области откроются когда позволит ситуация"
Стоматологии в Орловской области откроются, как только позволит эпидемиологическая ситуация. Об этом сообщил глава региональго Департамента здравоохранения Иван Залогин в ходе сегодняшнего, 21 мая, онлайн-брифинга с представителями СМИ.
Жителей региона, естественно, волнует вопрос: когда можно будет полечить зубы и провести другие процедуры? Пока действуют ограничительные антикоронавирусные меры, стоматологические клиники принимают лишь пациентов с острыми болями, воспалениями или другими проблемами, не терпящими отлагательства.
- Открытие стоматологических поликлиник - вопрос эпидемиологической ситуации, - отметил Иван Залогин.
Напомним, в регионе постепенно начали снимать ограничения. Так, орловцам официально разрешили заниматься спортом на воздухе, гулять в парках, а также дали зеленый свет на открытие ярмарок и рынков. Запрет пока что продолжают действовать только в Болхове и Мценске.
"Комсомолка" следит за развитием ситуации.
ИСТОЧНИК KP.RU
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