На учетно-заградительных постах в Орловской области выявили 175 водителей с температурой
Сегодня, 21 мая, во время онлайн-брифинга с журналистами руководитель Департамента здравоохранения рассказал о работе учетно-заградительных постов на границах Орловской области.
Напомним, посты работают уже два месяца. Пять постов с передвижными ФАПами находятся в Болховском, Мценском, Ливенском, Троснянском и Хотынецком районах. На каждом из них посменно находится по 4 сотрудника полиции, а также росгвардейцами. Дополнительные дежурства организованы на автовокзале города Орла.
- За время работы учетно-заградительных постов на границах области проверены более 96 тысяч человек. 175 человек из них выявлено с повышенной температурой, сведения о них сразу передаются в больницы по месту жительства, - пояснил Иван Залогин.
Кроме того, руководитель Департамента здравоохранения рассказал, что опытом работы Орловской области по организации постов интересовались и другие регионы, некоторые использовали его и у себя.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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