В Орле 15-летнего парня поймали на краже

21 Май 2020 2020-05-21T16:09:10+03:00

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В Орле на краже поймали 15-летнего подростка. Добычей юноши оказались мобильные телефоны, фотоаппарат, принтер и рыболовные снасти.

Инцидент произошел в Северном районе города. Ночью сотрудники росгвардии, патрулировавшие улицы, заметили подозрительного парня. С собой у того был набитый рюкзак, в руках - принтер и рыболовные снасти. Когда подросток заметил, что правоохранители направляются к нему, то попытался скрыться за припаркованными машинами.

- Вскоре силовики задержали предполагаемого правонарушителя - им оказался 15-летний подросток. В его рюкзаке были обнаружены несколько мобильных телефонов с зарядными устройствами, фотоаппарат, планшет, принтер, а также рыболовные снасти. Подтвердить принадлежность находящегося при нем имущества он не смог, - рассказали "Комсомолке" в пресс-службе Управления Росгвардии по Орловской области.

Юношу передали полицейским для дальнейшего разбирательства.

ИСТОЧНИК KP.RU