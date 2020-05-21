21 Май 2020 2020-05-21T15:49:44+03:00

В Орле продолжают бороться с минирующей молью на каштанах. Фото: пресс-служба администрации города

В этом году на лечение деревьев выделили 450 тысяч рублей

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7 мая в Орле приступили к лечению каштанов в скверах и вдоль дорог. Последние годы эти деревья в областном центре страдают от опасного паразита - минирующей моли.

В 2019-м году на каштанах установили феромонные ловушки и провели инсектицидные инъекции. В этом году процедуру решили повторить. В течение весны и лета будет проведено лечение более 400 деревьев. Выделили на это 450 тысяч рублей (покупка препаратов и оплата работы).

На данный момент сотрудники «Зеленстрой» уже обработали инсектицидами 343 каштана на бульваре Победы, в сквере Ермолова, на улицах Лескова и Комсомольской.

- Второй этап начнется через месяц. Обработку планируется повторить трижды за весенне-летний период, - рассказали «КП» в пресс-службе администрации Орла.

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ИСТОЧНИК KP.RU