В Орле продолжают бороться с минирующей молью на каштанах
7 мая в Орле приступили к лечению каштанов в скверах и вдоль дорог. Последние годы эти деревья в областном центре страдают от опасного паразита - минирующей моли.
В 2019-м году на каштанах установили феромонные ловушки и провели инсектицидные инъекции. В этом году процедуру решили повторить. В течение весны и лета будет проведено лечение более 400 деревьев. Выделили на это 450 тысяч рублей (покупка препаратов и оплата работы).
На данный момент сотрудники «Зеленстрой» уже обработали инсектицидами 343 каштана на бульваре Победы, в сквере Ермолова, на улицах Лескова и Комсомольской.
- Второй этап начнется через месяц. Обработку планируется повторить трижды за весенне-летний период, - рассказали «КП» в пресс-службе администрации Орла.
Вы стали свидетелем достойного внимания события?
Сообщите об этом нашим журналистам!
по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru
по телефону: (4862) 43-39-39
или напишите "Вконтакте"
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Городская среда в Орле»