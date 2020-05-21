2020-05-21T15:30:37+03:00
Общество

Мусорная ревизия: в мэрии Орла вновь подняли вопрос об уборке бытовых отходов

Садовым товариществам и гаражным кооперативам предстоит поторопиться с подписанием договоров о вывозе мусора
Наталья Меркулова
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Мусорная ревизия: в мэрии Орла вновь подняли вопрос об уборке бытовых отходов. Фото: пресс-служба орловского горсоветаМусорная ревизия: в мэрии Орла вновь подняли вопрос об уборке бытовых отходов. Фото: пресс-служба орловского горсовета
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20 мая на заседание штаба по вопросам вывоза мусора в Орле вновь «всплыла» масса проблем – задержка с выводом отходов, ненадлежащая уборка контейнерных площадок и колоссальные долги регоператора перед мусороперабатывающим предприятием.

Отметим, в городе до сих пор нет организационно-правовой схемы, в чье же ведение входит уборка контейнерных площадок и прилегающей территории. Региональный оператор утверждает, что это сфера ответственности муниципалитета и управляющих компаний.

Не хватает в городе и мусорных контейнеров.

- Для решения проблемы нехватки контейнеров уже объявлены торги, приблизительно будет приобретено 500-600 контейнеров в этом году. Кроме того, принято решение за собственные средства «Зеленой рощи» закупать и распределять до 30 контейнеров ежемесячно между районами Орла и области, - пояснил руководитель УК «Зеленая роща» Михаил Панченко.

Однако особое внимание на заседании штаба уделили садоводческим товариществам и гаражным кооперативам. По словам мэра Орла Василия Новикова, они одни из самых крупных и неконтролируемых на сегодня «поставщиков» мусора. Поэтому от них планируют в скором времени добиваться заключения договоров на вывоз отходов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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