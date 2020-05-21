2020-05-21T14:53:18+03:00
Общество

В Орле предложили увековечить имя советского журналиста Матвея Мартынова

Матвей Матвеевич был одним из первых исследователей орловского подполья в годы Великой Отечественной войны
Наталья Меркулова
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Матвей Мартынов был одним из первых исследователей орловского подполья в годы Великой Отечественной войныМатвей Мартынов был одним из первых исследователей орловского подполья в годы Великой Отечественной войныФото: Наталья Меркулова
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Ветераны госбезопасности предложили увековечить имя советского журналиста, собкора ТАСС Матвея Мартынова. Такая идея прозвучала 20 мая на заседании профильного комитета горсовета.

Матвей Матвеевич родился на Украине в 1912 году, но практически все его детство прошло на Орловщине, в деревне Семенково Кромского района. С 1940 по 1969 год он служил в органах госбезопасности, участвовал в Великой Отечественной.

После окончания войны Матвей Мартынов особое внимание уделял исследованию орловского подполья и партизанского движения и был в этой области одним из первопроходцев. Его книги «Фронт в тылу», «Подпольный госпиталь» и «Тайна сапожной мастерской» известны широкому кругу читателей.

- Труды Матвея Матвеевича стали отправной точкой для работы многих журналистов и краеведов Орла. В результате его публикаций была восстановлена справедливость в отношении многих орловских подпольщиков — около сотни из них были награждены медалями «За отвагу» и «Боевые заслуги», - подчеркнул Сергей Ковальчук, председатель совета ветеранов УФСБ России по Орловской области.

Депутаты горсовета продержали идею об увековечении памяти журналиста. Вскоре на доме, где когда-то жил Матвей Матвеевич появится мемориальная доска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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