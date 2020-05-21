В Орле предложили увековечить имя советского журналиста Матвея Мартынова
Ветераны госбезопасности предложили увековечить имя советского журналиста, собкора ТАСС Матвея Мартынова. Такая идея прозвучала 20 мая на заседании профильного комитета горсовета.
Матвей Матвеевич родился на Украине в 1912 году, но практически все его детство прошло на Орловщине, в деревне Семенково Кромского района. С 1940 по 1969 год он служил в органах госбезопасности, участвовал в Великой Отечественной.
После окончания войны Матвей Мартынов особое внимание уделял исследованию орловского подполья и партизанского движения и был в этой области одним из первопроходцев. Его книги «Фронт в тылу», «Подпольный госпиталь» и «Тайна сапожной мастерской» известны широкому кругу читателей.
- Труды Матвея Матвеевича стали отправной точкой для работы многих журналистов и краеведов Орла. В результате его публикаций была восстановлена справедливость в отношении многих орловских подпольщиков — около сотни из них были награждены медалями «За отвагу» и «Боевые заслуги», - подчеркнул Сергей Ковальчук, председатель совета ветеранов УФСБ России по Орловской области.
Депутаты горсовета продержали идею об увековечении памяти журналиста. Вскоре на доме, где когда-то жил Матвей Матвеевич появится мемориальная доска.
ИСТОЧНИК KP.RU