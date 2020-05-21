2020-05-21T13:06:40+03:00
Происшествия

28-летний орловец за расправу над односельчанином отправится за решетку

Мужчина убил и сжег приятеля в селе Тельчье
Наталья Меркулова
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28-летний орловец за расправу над односельчанином отправится за решетку28-летний орловец за расправу над односельчанином отправится за решеткуФото: Архив "КП"
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Орловский суд вынес решение по делу о жестоком убийстве в селе Тельчье Мценского района. 28-летний орловец за расправу над 61-летним односельчанином отправится за решетку на 12 лет.

Из материалов дела известно, что в прошлом году, 13 июля, мужчины вместе выпивали, но затем сильно поссорились. Молодой мужчина начал бить пенсионера, пока тот не скончался. Затем он решил скрыть следы преступления, уложил тело на мотоблок, вывез за территорию села и сжег.

- Собранные следственными органами доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора. Мужчина признан виновным в совершении преступления по статье «Убийство». Суд приговорил обвиняемого к 12 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строго режима, - пояснила «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК России по Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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