21 Май 2020 2020-05-21T12:47:12+03:00

Двое орловцев предстанут перед судом за жестокое убийство и ограбление пенсионерки Фото: Архив "КП"

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В Орле завершилось расследование уголовного дела о жестоком убийстве и ограблении 62-летней женщины. Как оказалось, Одним из участников разбойного нападения оказался несовершеннолетний внук, погибшей женщины.

Вместе с приятелем парень придумал план, как завладеть деньгами своего опекуна. Его они осуществили в сентябре прошлого года.

Из материалов следствия известно, что двое молодых людей напали на пожилую женщину у нее в квартире, отобрали деньги, банковские карты и телефон. С помощью мобильного приложения они сняли с чужого счета 38 тысяч рублей.

Затем, чтобы замести следы, приятели решили избавиться от пенсионерки и один из них ударил ее в грудь ножом. Женщина скончалась на месте, а преступники сбежали. Правда, не далеко, вскоре, по горячим следам, их обоих задержали.

- В настоящее время уголовное дело по статьям «Разбой», «Кража» и «Убийство» с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - рассказала «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК России по Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU