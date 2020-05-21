2020-05-21T09:50:19+03:00
Общество

Орловские следователи проверяют соблюдение прав медиков в Плещеевской ЦРБ

Медицинские работники заявили, что им не выплатили стимулирующие выплаты за работу с коронавирусными пациентами
Наталья Меркулова
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Орловские следователи проверяют соблюдение прав медиков в Плещеевской ЦРБОрловские следователи проверяют соблюдение прав медиков в Плещеевской ЦРБФото: Архив "КП"
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Сотрудники Следственного комитета Орловской области начали доследственную проверку соблюдения прав медиков в Плещеевской ЦРБ. Следователям предстоит выяснить, действительно ли медицинские работники, работавшие с зараженными коронавирусом пациентами, не получают стимулирующие выплаты.

Информация о нарушении прав медиков появилась в издании «Орловские новости». Несколько сотрудниц больницы рассказали, что они работали с пациентами, у которых анализы подтверждали COVID-19, но затем зараженных перевозили в другие медицинские учреждения, а им объявили – выплаты не положены.

В сложившейся ситуации предстоит разобраться следователям.

- Следствие тщательно исследует все изложенные в публикациях обстоятельства и даст надлежащую правовую оценку действиям (бездействию) должностных лиц, в чью компетенцию входят вопросы начисление заработной платы и иных выплат медицинским работникам. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, - рассказала «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК России по Орловской области.

Напомним, для медиков, у которых возникли проблемы с начислением выплат, действует круглосуточный телефон «горячей линии» Следственного комитета: 8(920) 815-65-55. Сюда можно сообщить о нарушении прав при начислении и выплате стимулирующих.

ИСТОЧНИК KP.RU

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