20 Май 2020 2020-05-20T10:46:40+03:00

В Орловской области соцработники получат допвыплаты за работу во время пандемии Фото: Архив "КП"

Выплаты получат те, кто выходил в закрытые смены не менее 14 дней

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Во вторник, 19 мая, в Орле прошел онлайн-брифинг руководитель Департамента соцзащиты Ирины Гаврилиной с журналистами. В центре внимания вновь оказалась поддержка жителей региона в период пандемии коронавируса.

Так, дополнительные выплаты получат не только медики, но и социальные работники. Однако коснется это только тех, кто выходил в закрытые смены не менее 14 дней.

- 40 тысяч рублей получат врачи - это выплаты за 14-дневную смену. Средний медперсонал – 25 тысяч рублей. Соцработники, специалисты по социальной работе, воспитатели, инструкторы по труду и административно-управленческий персонал - также 25 тысяч. Младший медперсонал – 15 тысяч, а технический и прочий персонал - по 10 тысяч рублей, - рассказала руководитель Департамента соцзащиты.

При этом в случае выявления у соцработника коронавируса сумма будет увеличена.

На данный момент средства федерального бюджета уже доведены до региона, подготовлен проект Постановления Правительства Орловской области. Его должны подписать до 21 мая.

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ИСТОЧНИК KP.RU