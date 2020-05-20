В Орловской области отремонтируют инфекционные отделения двух больниц

20 Май 2020 2020-05-20T10:11:57+03:00

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Вчера, 19 мая, губернатор Орловской области проинспектировал работу центральной больницы в Глазуновском районе. После осмотра пустующих помещений, глава регион заявил о необходимости «реанимировать» инфекционное отделение и организовать ремонт.

Кроме того, для капитального ремонта еще одной центральной больницы (на этот раз в Новодеревеньковском районе) уже выделено 1 млн 230 тысяч рублей на разработку проектно-сметной документации. Чтобы провести ремонт, в областной бюджет внесут изменения.

- Могу заверить, что вся медицинская инфраструктура, которую мы сегодня модернизируем под лечение больных с COVID-19, будет сохранена. Отремонтированные помещения после завершения пандемии адаптируем для других целей, - подчеркнул губернатор Андрей Клычков.

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ИСТОЧНИК KP.RU