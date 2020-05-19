В орловской деревне Подзавалово установят памятник в честь участников Великой Отечественной

19 Май 2020 2020-05-19T17:13:09+03:00

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В деревне Подзавалово Урицком районе в скором времени появится памятник в честь 4 тысяч бойцов Великой Отечественной войны, уроженцев села. Монумент установят рядом с местной средней школой.

Несколько лет назад на территории деревни были найдены останки погибших при освобождении Подзавалово советских летчиков. Позже удалось найти родственников героев и открыть памятный знак на месте гибели.

В этот раз средства на создание нового памятника выделил областной бюджет (около 1,5 млн рублей), внесли свою лепту и местные жители, депутаты.

- Подзавалово — моя малая родина. Сейчас здесь проживает чуть более 500 человек, но патриотические традиции здесь очень сильны. Уверен, открытие монумента станет одним из важнейших событий в современной истории поселения, - рассказал Сергей Потемкин, заместитель Председателя Орловского областного Совета народных депутатов.

Открытие монумента в память об ушедших на войну подзаваловцах запланировано на 5 августа 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU