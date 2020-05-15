2020-05-15T15:00:05+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Орловской области: куда пожаловаться на организации, нарушающие санитарные правила?

С 15 мая в регионе начала работу "горячая линия", по телефонам которой можно сообщить о предприятиях-нарушителях [инфографика]
Ольга СУПОНЕВА
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Орловцы могут сообщить об организациях-нарушителях по телефонам "горячей линии" или электронной почтеОрловцы могут сообщить об организациях-нарушителях по телефонам "горячей линии" или электронной почтеФото: Ольга СУПОНЕВА
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В Орловской области начала работу "горячая линия", по телефонам которой можно сообщить об организациях, нарушающих правила санитарной безопасности в период режима самоизоляции. С 15 мая жители региона могут направить жалобу, в случае если то или иное предприятие либо нарушает санитарно-эпидемиологические требования, либо требования на ограничение деятельности.

Как сообщают в областном Правительстве, неравнодушные орловцы уже не раз жаловались нарушителей особого режима. Теперь же, чтобы систематизировать подобную информацию, и запущена "горячая линия".

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О каких нарушениях можно сообщить? Например, сотрудники не носят маски или носят для вида на подбородке, перчатки, не соблюдается дистанция, нет дезинфицирующих средств, не проводится дезинфекция помещений,

- Такие организации-нарушители подвергают опасности не только жизнь и здоровье собственных сотрудников, но и являются угрозой для посетителей, которые могут даже не знать, что организация действует без соответствующих разрешений и нарушая нормы и предписания, - отмечает пресс-служба Правительства Орловской области.

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Позвонить можно в рабочие дни с 9.00 и до 18.00.

Телефоны: (4862) 59-83-38, 59-83-36, 59-83-37.

Работает и электронная почта: kontrol@orelmail.ru

По всем сообщения будут проведены проверки, а если оставить свои контактные данные, то вам сообщат и об их результатах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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