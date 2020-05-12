2020-05-12T09:49:33+03:00
Происшествия

Пьяный орловец пытался силой заставить врачей травмпункта помочь его подруге

Мужчина отказался ждать в очереди и напал на медработников с кулаками
Наталья Меркулова
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Прибывший спустя несколько минут наряд Росгвардии задержал 41-летнего дебошираПрибывший спустя несколько минут наряд Росгвардии задержал 41-летнего дебошираФото: Архив "КП"
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9 мая в Орле в приемном покое травмпункта больницы имени Боткина разразился скандал. Пьяный мужчина привел в больницу свою подругу и требовал оказать ей медицинскую помощь немедленно.

Инцидент произошел в шесть часов вечера. Врачи попытались убедить воинствующего орловца, что состояние здоровья его спутницы позволяет подождать некоторое время и нужно попасть на прием по очереди. Это взбесило мужчину еще больше, матерясь на всех вокруг, он накинулся на медиков.

Однако медработники уже успели нажать «тревожную» кнопку, заранее чувствуя, чем закончится конфликт.

- Прибывший спустя несколько минут наряд Росгвардии задержал 41-летнего местного жителя и передал в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Как выяснили правоохранители, на счету орловца значится около 10 подобных правонарушений, - рассказали «КП» в пресс-службе Управления Росгвардии по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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