9 Май 2020 2020-05-09T11:16:26+03:00

В Орле на стадионе «Динамо» появилось еще одно патриотическое граффити. Фото: ОНФ Орловской области

Теперь рядом с «Корветом стерегущим» и военным самолетом появилась легендарная «Катюша»

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В канун 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на стенах стадиона «Динамо» появилось еще одно патриотическое граффити. Теперь рядом с морским судном «Корветом стерегущим» и военным самолетом «Ла-7» появилась легендарная «Катюша».

В 2019-м году здесь также появилось изображение солдата Красной Армии –олицетворение подвига всего советского народа. Новое граффити появилось на стадионе по инициативе активистов регионального ОНФ.

- К 75-й годовщине Победы для сюжета граффити мы выбрали грозное оружие военных лет «Катюшу» или БМ -13. Недаром ее немецкие солдаты прозвали «орган Сталина». Такое прозвище она получила из-за издаваемых во время полета снаряда звуков. А русские бойцы называли ее просто ласково «Катюша». В период тяжелых боев БМ -13 помогали сокрушать оборону противника, что создавало плацдарм для наступления советских войск», - рассказал «КП» Владимир Филонов, руководитель регионального исполкома ОНФ в Орловской области.

На стенах стадиона «Динамо» активисты ОНФ изобразили две единицы БМ-13 и длинную георгиевскую ленту с обозначением 75-летия Победы.

ИСТОЧНИК KP.RU