В Орловской области скончался начальник следственного отдела полиции

7 Май 2020 2020-05-07T12:31:17+03:00

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В Орловской области ушел из жизни начальник следственного отдела полиции в Мценске. Александру Гродскому не было еще и сорока лет, некоторое время назад его госпитализировали с пневмонией.

О кончине полицейского "КП" стало известно из собственного источника в правоохранительных органах. В пресс-службе УМВД России по Орловской области информацию нашей редакции подтвердили.

Александр Гродский ушел из жизни накануне, 6 мая. По словам знакомых полицейского, Гродский сильно заболел, у него была высокая температура. Через какое-то время его госпитализировали в областную больницу им. Семашко с пневмонией, однако спасти жизнь полицейского не удалось.

Александр Леонидович - подполковник юстиции. Он служил в должности заместителя начальника МО МВД России "Мценский", начальника следственного отдела.

Редакция "КП-Орел" выражает соболезнования родным и близким полицейского.

ИСТОЧНИК KP.RU