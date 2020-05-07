В Орловской области скончался начальник следственного отдела полиции
В Орловской области ушел из жизни начальник следственного отдела полиции в Мценске. Александру Гродскому не было еще и сорока лет, некоторое время назад его госпитализировали с пневмонией.
О кончине полицейского "КП" стало известно из собственного источника в правоохранительных органах. В пресс-службе УМВД России по Орловской области информацию нашей редакции подтвердили.
Александр Гродский ушел из жизни накануне, 6 мая. По словам знакомых полицейского, Гродский сильно заболел, у него была высокая температура. Через какое-то время его госпитализировали в областную больницу им. Семашко с пневмонией, однако спасти жизнь полицейского не удалось.
Александр Леонидович - подполковник юстиции. Он служил в должности заместителя начальника МО МВД России "Мценский", начальника следственного отдела.
Редакция "КП-Орел" выражает соболезнования родным и близким полицейского.
ИСТОЧНИК KP.RU
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