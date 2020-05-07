Орловский Следком возбудил уголовное дело по статье "Халатность" из-за отравления семьи угарным газом
Орловские следователи возбудили уголовное дело по статье «Халатность» в отношении должностных лиц администрации Мценского района. Их подозревают в не исполнили должностные обязанности, в результате чего угарным газом отравилась целая семья, один человек погиб.
Все произошло 5 мая в селе Отрадинское. В квартире по месту жительства было найдено тело сорокалетнего мужчины. Его 35-летняя супруга и двое малолетних детей, а также 61-летняя теща госпитализированы с отравлением газом.
Региональный следком сразу завел уголовное дело по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека». Подключался к проверке и прокуратура.
Вскоре выяснилось, что дом, в котором жила семья на протяжении долгого времени не имел управляющей организации и вентиляционный канал никто не обслуживал.
- В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств, а также причин и условий, способствовавших произошедшему. Расследование продолжается, - рассказала «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК России по Орловской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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