Орловские спасатели-водолазы почтили память героев Великой Отечественной войны

7 Май 2020 2020-05-07T10:33:44+03:00

Необычное шествие «Бессмертного полка» прошло прямо по Оке. Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

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Накануне Дня Победы орловские спасатели-водолазы устроили необычное шествие «Бессмертного полка» для морских пехотинцев, героев Великой Отечественной войны. С их портретами они вышли из Оки.

В Орле студенты-спасатели и водолазы почтили память героев Великой Отечественной. Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

На берегу водолазов ждали участники Орловского регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей. Затем вместе с портретами героев они прошлись по реке на катерах.

Участники "Бессмертного полка" проплыли по Оке на катере. Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

– Мы говорим «Спасибо!» всем ветеранам и участникам Великой Отечественной – и тем, кто не вернулся, и ныне здравствующим, – сказал Андрей Некрасов, руководитель Орловского регионального отделения ВСКС.

Закончил шествие «Бессмертный полк» возле памятника освободителям Орла, где студенты-спасатели и сотрудники МЧС возложили цветы.

Закончилось шествие «Бессмертного полка» возле памятника освободителям Орла. Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

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ИСТОЧНИК KP.RU