Орловские спасатели-водолазы почтили память героев Великой Отечественной войны
Накануне Дня Победы орловские спасатели-водолазы устроили необычное шествие «Бессмертного полка» для морских пехотинцев, героев Великой Отечественной войны. С их портретами они вышли из Оки.
В Орле студенты-спасатели и водолазы почтили память героев Великой Отечественной. Фото: ГУ МЧС России по Орловской области
На берегу водолазов ждали участники Орловского регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей. Затем вместе с портретами героев они прошлись по реке на катерах.
Участники "Бессмертного полка" проплыли по Оке на катере. Фото: ГУ МЧС России по Орловской области
– Мы говорим «Спасибо!» всем ветеранам и участникам Великой Отечественной – и тем, кто не вернулся, и ныне здравствующим, – сказал Андрей Некрасов, руководитель Орловского регионального отделения ВСКС.
Закончил шествие «Бессмертный полк» возле памятника освободителям Орла, где студенты-спасатели и сотрудники МЧС возложили цветы.
Закончилось шествие «Бессмертного полка» возле памятника освободителям Орла. Фото: ГУ МЧС России по Орловской области
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