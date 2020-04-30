30 Апр 2020 2020-04-30T14:05:13+03:00

На мосту Дружбы в Орле уже завершается выравнивание бетонного слоя. Фото: vk.com/klychkov_andrey_official

Губернатор Андрей Клычков показал, как выглядит сейчас мост с высоты птичьего полета [фото]

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Сегодня, 30 апреля, губернатор Орловской области Андрей Клычков поделился с жителями региона фотографиями моста Дружбы, снятыми с квадрокоптера, и рассказал, как продвигается ремонт.

Андрей Клычков: "Уже начата подготовка к укладке асфальтобетона". Фото: vk.com/klychkov_andrey_official

По данным главы области, на объекте сейчас трудятся более 60 человек и все работы ведутся по графику. Уже завершен монтаж всех железобетонных балок пролетного строения и закончено устройство сопряжений моста с насыпями подходов, а также укладка монолитных плит тротуаров на подходах.

На мосту Дружбы в Орле сейчас трудятся более 60 человек. Фото: vk.com/klychkov_andrey_official

- На данный момент завершаются работы по выравниванию бетонного слоя мостового полотна. Кроме того, на 50 % выполнен монтаж железобетонных карнизных блоков на тротуарах и опор освещения. Отмечу, что уже начата подготовка к укладке асфальтобетона (проводится гидроизоляция мостового полотна), ведется устройство ливневой канализации и ремонт поверхности подпорных стен, - рассказал Андрей Клычков в соцсетях.

ИСТОЧНИК KP.RU