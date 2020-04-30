На мосту Дружбы в Орле уже завершается выравнивание бетонного слоя
Сегодня, 30 апреля, губернатор Орловской области Андрей Клычков поделился с жителями региона фотографиями моста Дружбы, снятыми с квадрокоптера, и рассказал, как продвигается ремонт.
Андрей Клычков: "Уже начата подготовка к укладке асфальтобетона". Фото: vk.com/klychkov_andrey_official
По данным главы области, на объекте сейчас трудятся более 60 человек и все работы ведутся по графику. Уже завершен монтаж всех железобетонных балок пролетного строения и закончено устройство сопряжений моста с насыпями подходов, а также укладка монолитных плит тротуаров на подходах.
На мосту Дружбы в Орле сейчас трудятся более 60 человек. Фото: vk.com/klychkov_andrey_official
- На данный момент завершаются работы по выравниванию бетонного слоя мостового полотна. Кроме того, на 50 % выполнен монтаж железобетонных карнизных блоков на тротуарах и опор освещения. Отмечу, что уже начата подготовка к укладке асфальтобетона (проводится гидроизоляция мостового полотна), ведется устройство ливневой канализации и ремонт поверхности подпорных стен, - рассказал Андрей Клычков в соцсетях.
ИСТОЧНИК KP.RU
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