Орловцев из аварийного дома на Серпуховской переселили во временное жилье

28 Апр 2020 2020-04-28T13:30:36+03:00

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Всех жителей аварийного дома по улице Серпуховской в Орле переселили в пункты временного размещения. Администрация города рассматривает возможность расселения аварийного строения в этом году.

Как уже рассказывала "Комсомолка" читателям, на прошлой неделе в многоквартирной двухэтажке рухнула часть потолка. Чудом обошлось без пострадавших. Жильцы дома сняли произошедшее на видео и поделились записью в социальных сетях, в надежде что на их проблему обратят внимание.

Уже на следующий день после ЧП комиссия обследовала дом. Вердикт: здание в печальном состоянии, есть угроза безопасности людей. В горадминистрации тогда рассказали, что несколько лет назад орловцам из дома №113 по Серпуховской предлагали переехать в маневренный фонд, но люди такого желания не изъявили. Теперь же власти будут думать, как поскорее расселить жильцов. Пока что все жители разместились во временных пристанищах.

- Аварийный дом находится под охраной полиции. По информации Александра Муромского, рассматривается возможность расселения дома в этом году, - сообщили "КП" в пресс-службе администрации Орла.

Мы следим за ситуацией.

ИСТОЧНИК KP.RU