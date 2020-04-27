Парад Победы-2020 в Орловской области будет авиационным

27 Апр 2020 2020-04-27T19:58:14+03:00

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В Орловской области в этом году Парад Победы пройдет в новом формате. Причина - ограничительные меры по коронавирусу и запрет массовых мероприятий. Вместо привычного парада на главной городской площади, действо развернется в небе.

Как рассказал губернатор Андрей Клычков в ходе сегодняшнего, 27 апреля, прямого эфира в социальных сетях, строй их 8 экипажей самолетов СУ-30 пролетит в воздушном пространстве над Орлом. Таким образом летчики поздравят всех жителей региона с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

Глава региона попросил орловцев не пугаться: пройдет несколько репетиций. Первая из них назначена на утро вторника, 28 апреля, другая состоится 30 числа и, вероятно, еще раз самолеты пролетят над Орлом ближе к праздничному дню 9 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU