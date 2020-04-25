25 Апр 2020 2020-04-25T10:34:50+03:00

В Орле общественники вместе с мэром отправились в рейд по неосвещенным улицам. Фото: ОНФ Орловской области

Изменить размер текста: A A

22 апреля активисты ОНФ, сотрудники ГИБДД и мэр Орла Василий Новиков отправились в рейд по улицам города. В центре внимания оказалась освещение автомобильных дорог.

Общественники обратили внимание городских властей на Высоковольтную улицу, Карачевском и Наугорском шоссе.

- На Карачевском шоссе освещение отсутствует на участке от улицы Мостовой до улицы Емлютина. Жалобы от водителей поступают и с улицы Высоковольтной, где уличное освещение отсутствует на участке от Кромского шоссе до деревни Гать. Нет освещения дорожного покрытия и на участке дороги на Наугорском шоссе, от улицы Скворцова до выезда из Орла, - пояснил Владимир Филонов, руководитель регионального исполкома ОНФ.

После рейда, на очередном заседании горсовета, мэр Василий Новиков поручил решить вопрос с освещением. Сейчас в городской администрации прорабатывается возможность установки дополнительного освещения на общую сумму 10 млн рублей.

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU