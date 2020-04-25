2020-04-25T10:34:50+03:00
Общество

В Орле общественники вместе с мэром отправились в рейд по неосвещенным улицам

В городской администрации решают вопрос об установке дополнительных светильников
Наталья Меркулова
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В Орле общественники вместе с мэром отправились в рейд по неосвещенным улицам. Фото: ОНФ Орловской областиВ Орле общественники вместе с мэром отправились в рейд по неосвещенным улицам. Фото: ОНФ Орловской области
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22 апреля активисты ОНФ, сотрудники ГИБДД и мэр Орла Василий Новиков отправились в рейд по улицам города. В центре внимания оказалась освещение автомобильных дорог.

Общественники обратили внимание городских властей на Высоковольтную улицу, Карачевском и Наугорском шоссе.

- На Карачевском шоссе освещение отсутствует на участке от улицы Мостовой до улицы Емлютина. Жалобы от водителей поступают и с улицы Высоковольтной, где уличное освещение отсутствует на участке от Кромского шоссе до деревни Гать. Нет освещения дорожного покрытия и на участке дороги на Наугорском шоссе, от улицы Скворцова до выезда из Орла, - пояснил Владимир Филонов, руководитель регионального исполкома ОНФ.

После рейда, на очередном заседании горсовета, мэр Василий Новиков поручил решить вопрос с освещением. Сейчас в городской администрации прорабатывается возможность установки дополнительного освещения на общую сумму 10 млн рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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