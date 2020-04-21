В Орловской области 10 медработников заразились коронавирусом

21 Апр 2020 2020-04-21T11:10:00+03:00

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Сегодня, 21 апреля, во время онлайн-брифинга руководитель Департамента здравоохранения Орловской области стало известно о том, что среди заболевших COVID–19 в регионе есть и медики.

По данным озвученным Иваном Залогиным, заразились 10 медицинских работников. Среди них врачи, средний и младший медицинский персонал.

Заболевание выявлено у медработников Плещеевской ЦРБ, Городской больницы им. Боткина, поликлинике Мценской ЦРБ, больнице им. Семашко и Болховской ЦРБ.

- Региональное Управление Роспотребнадзора выдало предписания о проведении дополнительных профилактических мероприятия и запрете для медицинских работников осуществлять деятельность по совместительству в иных медицинских организациях, - сообщили «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU