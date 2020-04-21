2020-04-21T10:51:41+03:00
Коронавирус Covid-19

Для лечения больных коронавирусов в Орловской области развернут 370 коек

Новые места для пациентов подготовили в областных и районных больницах, а также детском лагере «Ветерок»
Наталья Меркулова
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Для лечения больных коронавирусов в Орловской области развернут 370 коек до 25 апреля. Фото: Правительство регионаДля лечения больных коронавирусов в Орловской области развернут 370 коек до 25 апреля. Фото: Правительство региона
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Вчера, 20 апреля, на заседании регионального Правительства одной из главных тем обсуждения стала готовность области к лечению заболевших коронавирусом, численность которых постоянно растет.

По данным руководителя Департамента здравоохранения Ивана Залогина, на данный момент развернуто 206 коек для лечения пациентов с COVID-19. Большая часть в больнице им. Боткина (89 коек), больнице им. Семашко (60), в Мценской ЦРБ (37), в Ливенской ЦРБ (6), в НКМЦ им. З. И. Круглой для детей (13) и в орловском перинатальном центре для беременных женщин (1).

Однако до 25 апреля их число увеличится. Для пациентов будет предусмотрено 370 коек (с учетом уже подготовленных).

В ближайшее время полностью будет действовать отдельный корпус больницы им. Семашко. В настоящее время здесь завершены работы по проводке кислорода, достройке шлюзов для разделения чистой и грязной зоны.

Обсерватор на 170 мест будет развернут на базе детского оздоровительно-спортивного лагеря «Ветерок». Здесь разместят под медицинское наблюдение тех, кто прибыл из других регионов и не может изолироваться дома.

- Необходимо отработать план по формированию максимального количества коек для оказания медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией в каждом районе области. Нужно изучить все имеющиеся у нас возможности, включая объекты социальной инфраструктуры, которые могут быть использованы для этих целей, - сказал губернатор Орловсокой области Андрей Клычков.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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