Для лечения больных коронавирусов в Орловской области развернут 370 коек
Вчера, 20 апреля, на заседании регионального Правительства одной из главных тем обсуждения стала готовность области к лечению заболевших коронавирусом, численность которых постоянно растет.
По данным руководителя Департамента здравоохранения Ивана Залогина, на данный момент развернуто 206 коек для лечения пациентов с COVID-19. Большая часть в больнице им. Боткина (89 коек), больнице им. Семашко (60), в Мценской ЦРБ (37), в Ливенской ЦРБ (6), в НКМЦ им. З. И. Круглой для детей (13) и в орловском перинатальном центре для беременных женщин (1).
Однако до 25 апреля их число увеличится. Для пациентов будет предусмотрено 370 коек (с учетом уже подготовленных).
В ближайшее время полностью будет действовать отдельный корпус больницы им. Семашко. В настоящее время здесь завершены работы по проводке кислорода, достройке шлюзов для разделения чистой и грязной зоны.
Обсерватор на 170 мест будет развернут на базе детского оздоровительно-спортивного лагеря «Ветерок». Здесь разместят под медицинское наблюдение тех, кто прибыл из других регионов и не может изолироваться дома.
- Необходимо отработать план по формированию максимального количества коек для оказания медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией в каждом районе области. Нужно изучить все имеющиеся у нас возможности, включая объекты социальной инфраструктуры, которые могут быть использованы для этих целей, - сказал губернатор Орловсокой области Андрей Клычков.
Вы стали свидетелем достойного внимания события?
Сообщите об этом нашим журналистам!
по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru
по телефону: (4862) 43-39-39
или напишите "Вконтакте"
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Орловской области»