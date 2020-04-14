Профилактика коронавируса в Орле: коммунальщики начали повторную дезинфекцию

14 Апр 2020 2020-04-14T10:16:58+03:00

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9 апреля в Орле началась повторная дезинфекция улиц и остановочных павильонов раствором гипохлорита натрия. Бригады МУП «Спецавтобаза по санитарной очистке» обработали уже 1 805 938 кв.м улиц и 98 остановочных павильонов.

В ближайшее время дезинфекцию пройдут остановочные павильоны по улицам Раздольной, Гайдара, Толстого, Привокзальной, Пушкина, 1-й Курской, 5 Авуста, 3-й Курской, Старо-Московской, Ливенской, Карачевской, Васильевской, Колхозной, Мостовой, Емлютина, Р. Люксембург, Городской.

- Ранее уже были продезинфицированы остановочные павильоны на улицах Комсомольской, Бурова, Космонавтов, Металлургов, Рощинской, Раздольной (от СПЗ до ул. Михалицина), Силикатной, Кузнецова, Михалицина. Брестской, Полесской, Тургенева, Лескова, Матвеева, Ломоносова, 60-летия Октября, Октябрьской, Горького, Приборостроительной, на Кромском и Наугорском шоссе, - рассказали «КП» в пресс-службе администрации Орла.

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ИСТОЧНИК KP.RU