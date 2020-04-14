2020-04-14T10:16:58+03:00
Коронавирус Covid-19

Профилактика коронавируса в Орле: коммунальщики начали повторную дезинфекцию

Городские улицы и остаточные павильоны обрабатывают раствором, одобренным Роспотребнадзором
Наталья Меркулова
Поделиться:
В Орле коммунальщики начали повторную дезинфекцию. Фото: пресс-служба администрации городаВ Орле коммунальщики начали повторную дезинфекцию. Фото: пресс-служба администрации города
Изменить размер текста:

9 апреля в Орле началась повторная дезинфекция улиц и остановочных павильонов раствором гипохлорита натрия. Бригады МУП «Спецавтобаза по санитарной очистке» обработали уже 1 805 938 кв.м улиц и 98 остановочных павильонов.

В ближайшее время дезинфекцию пройдут остановочные павильоны по улицам Раздольной, Гайдара, Толстого, Привокзальной, Пушкина, 1-й Курской, 5 Авуста, 3-й Курской, Старо-Московской, Ливенской, Карачевской, Васильевской, Колхозной, Мостовой, Емлютина, Р. Люксембург, Городской.

- Ранее уже были продезинфицированы остановочные павильоны на улицах Комсомольской, Бурова, Космонавтов, Металлургов, Рощинской, Раздольной (от СПЗ до ул. Михалицина), Силикатной, Кузнецова, Михалицина. Брестской, Полесской, Тургенева, Лескова, Матвеева, Ломоносова, 60-летия Октября, Октябрьской, Горького, Приборостроительной, на Кромском и Наугорском шоссе, - рассказали «КП» в пресс-службе администрации Орла.

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Орловской области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Шоу ON!» представляет: группа «Сплин» и Леонид Агутин сыграют любимые хиты на платформе Okko
МЧС: В ближайшие сутки в Орловской области ухудшится погода
Орловской митрополии передали старинную икону Божией Матери
Орловцы могут поучаствовать в интерактивной выставке к 75-летию Победы
В Орле полицейские помогли мужчине, у которого случился инфаркт на остановке
Орловская область планирует закупить 93 аппарата ИВЛ для больных коронавирусом
В Орле кофейню оштрафовали за работу во время пандемии коронавируса
14 апреля: в Орловской области подтвердились еще 7 случаев заболевания коронавирусом
Прокуратуру Орловской области может возглавить Владислав Малкин
В Орле из-за холодильника едва не сгорела квартира
Орловца поймали на краже элитного алкоголя
363 орловца прошли добровольное тестирование на коронавирус
Профилактика коронавируса в Орле: коммунальщики начали повторную дезинфекцию
Орловским рыбакам запретят ловить рыбу на нерестилищах до 10 июня
Орловские поисковики обнаружили останки девяти советских солдат
Андрей Клычков о коронавирусе: случаи заболевания выявлены в нескольких районах области
Два человека постарадали в ДТП с переворотом на дороге под Орлом
В Орловской области построят 2 физкультурных комплекса в 2020 году
С кладбищ Орла продолжают вывозить мусор
В Орле пенсионер на «Жигули» не уступил дорогу иномарке и устроил ДТП
Орловские полицейские нашли подростка, прятавшегося в заброшенном доме
14 апреля несколько домов в Заводском районе Орла останутся без воды