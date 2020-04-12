Орел присоединился к Международной акции «Сад памяти»
В субботу, 11 апреля, на набережной Дубровинского (в районе домов №94 и №96) появился Сад памяти. 50 молодых деревьев стали живым напоминанием о подвиге участников Великой Отечественной войны.
Несколько саженцев с Малой Родины планируют передать нашим известным землякам: Леониду Рошалю (президенту НИИ неотложной детской хирургии и травматологии), телеведущему Владимиру Березину, футбольному тренеру Юрию Семину и герою России, летчику-космонавту Александру Мисуркину. Каждый из них сможет присоединиться к Международной акции «Сад памяти».
- До 22 июня во всех 85 регионах России будет высажено 27 млн саженцев в память о каждом погибшем в Великой Отечественной войне. К акции также присоединятся соседние государства, - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.
Напомним, первый Сад памяти на Орловщине появился в Тросне 8 апреля. Здесь местные жители высадили 75 яблонь.
Вы стали свидетелем достойного внимания события?
Сообщите об этом нашим журналистам!
по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru
по телефону: (4862) 43-39-39
или напишите "Вконтакте"
ИСТОЧНИК KP.RU