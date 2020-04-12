2020-04-12T09:40:29+03:00
75 лет Великой Победы

Орел присоединился к Международной акции «Сад памяти»

В областном центре высадили 50 лип в честь погибших во время войны
Наталья Меркулова
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В Орле появился Сад памяти. Фото: пресс-служба администрации городаВ Орле появился Сад памяти. Фото: пресс-служба администрации города
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В субботу, 11 апреля, на набережной Дубровинского (в районе домов №94 и №96) появился Сад памяти. 50 молодых деревьев стали живым напоминанием о подвиге участников Великой Отечественной войны.

Несколько саженцев с Малой Родины планируют передать нашим известным землякам: Леониду Рошалю (президенту НИИ неотложной детской хирургии и травматологии), телеведущему Владимиру Березину, футбольному тренеру Юрию Семину и герою России, летчику-космонавту Александру Мисуркину. Каждый из них сможет присоединиться к Международной акции «Сад памяти».

- До 22 июня во всех 85 регионах России будет высажено 27 млн саженцев в память о каждом погибшем в Великой Отечественной войне. К акции также присоединятся соседние государства, - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

Напомним, первый Сад памяти на Орловщине появился в Тросне 8 апреля. Здесь местные жители высадили 75 яблонь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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