Орел присоединился к Международной акции «Сад памяти»

12 Апр 2020 2020-04-12T09:40:29+03:00

В областном центре высадили 50 лип в честь погибших во время войны

Изменить размер текста: A A

В субботу, 11 апреля, на набережной Дубровинского (в районе домов №94 и №96) появился Сад памяти. 50 молодых деревьев стали живым напоминанием о подвиге участников Великой Отечественной войны.

Несколько саженцев с Малой Родины планируют передать нашим известным землякам: Леониду Рошалю (президенту НИИ неотложной детской хирургии и травматологии), телеведущему Владимиру Березину, футбольному тренеру Юрию Семину и герою России, летчику-космонавту Александру Мисуркину. Каждый из них сможет присоединиться к Международной акции «Сад памяти».

- До 22 июня во всех 85 регионах России будет высажено 27 млн саженцев в память о каждом погибшем в Великой Отечественной войне. К акции также присоединятся соседние государства, - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

Напомним, первый Сад памяти на Орловщине появился в Тросне 8 апреля. Здесь местные жители высадили 75 яблонь.

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU