Сорокалетнюю орловчанку задержали за хранение наркотиков

10 Апр 2020 2020-04-10T13:04:41+03:00

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В Орле полицейские задержали сорокалетнюю женщину за хранение наркотиков. За сверток с "синтетикой" ей грозит ответственность перед законом: возбуждено уголовное дело.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков задержали орловчанку. При досмотре у нее обнаружили пакет с, предположительно, наркотиком. Его отправили на экспертизу, та подтведила: "синтетика", массой больше полуграмма.

- В отношении данной гражданки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 УК РФ. Ей избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке, - сообщили "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU