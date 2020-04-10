Орловские энергетики с 14 апреля откроют клиентские офисы

10 Апр 2020 2020-04-10T12:27:12+03:00

Прием будет вестись только по предварительной записи

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"Орловский энергосбыт" снова примет клиентов в офисах. Правда придти к энергетикам можно будет только по предварительной записи.

Напомним, ранее прием посетителей был приостановлен в связи с распространением коронавирусной инфекцией. С 14 апреля он возобновится при соблюдении мер предосторожности.

- Орловский энергосбыт открывает офисы, однако, начиная эту работу, мы рассчитываем на ответственное отношение граждан. В обычных условиях в офисы компании в день обращаются сотни людей. Мы просим потребителей проявить сознательность и посещать клиентские офисы только по неотложным вопросам, действительно требующим личного присутствия, - сообщил директор по реализации электроэнергии и мощности ООО «Орловский энергосбыт» Юрий Лаштабега.

Записаться для посещения офиса можно онлайн, либо по телефонам 8 (4862) 25-55-77 или 13-53 (бесплатный короткий номер для стационарных телефонов Орла и Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU