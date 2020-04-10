Орловец получил травмы, выбираясь из горящего дома в селе Студеное

10 Апр 2020 2020-04-10T12:39:05+03:00

Орловец получил травмы, выбираясь из горящего дома. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

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Вчера, 9 апреля, в Должанском районе произошел пожар. Огонь вспыхнул в жилом доме на улице Луговой села Студеное.

Информация о возгорании поступила в оперативно-дежурную смену Центра управления кризисными ситуациями МЧС России в районе 6 часов утра. На место происшествия выехали сотрудники 19 пожарно-спасательной части Должанского района.

В результате пожара жилой дом выгорел на площади 84 кв.м.

- Во время самостоятельной эвакуации из горящего строения травмировался мужчина. Он госпитализирован в Должанскую ЦРБ. Причины произошедшего устанавливаются, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU