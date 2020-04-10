2020-04-10T12:39:05+03:00
Происшествия

Орловец получил травмы, выбираясь из горящего дома в селе Студеное

Происшествие случилось утром 9 апреля
Наталья Меркулова
Поделиться:
Орловец получил травмы, выбираясь из горящего дома. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской областиОрловец получил травмы, выбираясь из горящего дома. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области
Изменить размер текста:

Вчера, 9 апреля, в Должанском районе произошел пожар. Огонь вспыхнул в жилом доме на улице Луговой села Студеное.

Информация о возгорании поступила в оперативно-дежурную смену Центра управления кризисными ситуациями МЧС России в районе 6 часов утра. На место происшествия выехали сотрудники 19 пожарно-спасательной части Должанского района.

В результате пожара жилой дом выгорел на площади 84 кв.м.

- Во время самостоятельной эвакуации из горящего строения травмировался мужчина. Он госпитализирован в Должанскую ЦРБ. Причины произошедшего устанавливаются, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия и ЧП Орловской области в 2020 году»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Дистанционное обучение школьников в Орле в период самоизоляции: как будет проходить и когда экзамены
Сорокалетнюю орловчанку задержали за хранение наркотиков
Сбербанк отмечает резкий рост онлайн-заявок на ипотечные кредиты и электронные сервисы «ДомКлик» от Сбербанка
Орловские энергетики с 14 апреля откроют клиентские офисы
Орловец получил травмы, выбираясь из горящего дома в селе Студеное
Орловцев просят сдать незаконно хранящиеся оружие и боеприпасы
Двое орловцев оставили пенсионера без велосипеда и металлической фляги
В Орле во время пожара на Выгонке погиб 62-летний мужчина
Новые случаи заражения коронавирусом в Орле: еще 7 человек заболели
В Орловской области появился первый яблоневый Сад Памяти
Минометные мины, гранаты и артиллерийские снаряды уничтожили орловские спасатели
Коронавирус пивным не помеха: в Орле росгвардейцам пришлось выводить из бара буйного посетителя
Орловским медикам, борющимся с коронавирусом, вручили свежую выпечку
В Орле объявили сбор волонтеров для доставки продуктов пожилым людям в период самоизоляции
Режим самоизоляции в Орле: ограничительные меры в ближайшее время ослаблены не будут
В лесах Орловской области дежурит патруль
Профилактические меры в Орле от коронавируса: на дезинфекцию города вышли 40 уборочных машин
В Орловской области мошенники пытаются нажиться на коронавирусе