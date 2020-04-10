2020-04-10T12:18:55+03:00
Общество

Орловцев просят сдать незаконно хранящиеся оружие и боеприпасы

За добровольную сдачу положено вознаграждение и освобождение от уголовной ответственности
Ольга СУПОНЕВА
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Орловцев просят сдать незаконно хранящиеся оружие и боеприпасыОрловцев просят сдать незаконно хранящиеся оружие и боеприпасыФото: Архив "КП"
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В Орловской области продолжает действие программа по добровольной сдаче оружия. Жители региона могут воспользоваться ею и получить вознаграждение, а также освобождение от уголовной ответственности.

В прошлом году добровольно сдали гладкоствольное оружие 10 орловцев, программа продолжает действовать в 2020 году. За сданный незаконно хранящийся огнестел, боеприпасы, взрывные устройства можно получить вознаграждение в сумме до 10 тысяч рублей.

- Получить консультацию по вопросам, связанным с оборотом оружия, можно в Центре лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Орловской области по адресу: ул. Московская, 76-А. Для получения услуг гражданам и юридическим лицам необходимо записаться по номеру телефона: 59-85-66, - сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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