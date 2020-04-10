Двое орловцев оставили пенсионера без велосипеда и металлической фляги
В Болхове полицейские задержали двух местных жителей, обокравших пенсионера. Пожилого мужчину они оставили без велосипеда, слесарных тисков и металлических фляг.
Воришки, вооружившиеся ломом, сломали замок на сарае и схватили первое, что попалось на глаза. В общей сумме стоимость их добычи составила 11 тысяч рублей. Покупатели для товара нашлись быстро.
- Один из мужчин уже был ранее судим. Подозреваемые признались в содеянном, а краденые вещи уже частично изъяты. Раскрыть преступление оперативникам удалось в течение дежурных суток, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU