2020-04-10T10:48:33+03:00
Происшествия

В Орле во время пожара на Выгонке погиб 62-летний мужчина

Огонь вспыхнул в переулке Южном вечером 9 апреля
Наталья Меркулова
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В Орле во время пожара на Выгонке погиб 62-летний мужчинаВ Орле во время пожара на Выгонке погиб 62-летний мужчинаФото: Архив "КП"
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Вчера, 9 апреля, на Выгонке (переулок Южный) вспыхнул огонь в частном жилом доме. Не обошлось без жертв.

Сообщение о возгорании поступило в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС в районе 22:30 вечера.

В доме пожарные обнаружили 62-летнего мужчину без признаков жизни.

- В результате пожара в комнате выгорели постельные принадлежности и термически поврежден деревянный каркас дивана. Причина произошедшего устанавливается, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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