В Орле во время пожара на Выгонке погиб 62-летний мужчина
Вчера, 9 апреля, на Выгонке (переулок Южный) вспыхнул огонь в частном жилом доме. Не обошлось без жертв.
Сообщение о возгорании поступило в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС в районе 22:30 вечера.
В доме пожарные обнаружили 62-летнего мужчину без признаков жизни.
- В результате пожара в комнате выгорели постельные принадлежности и термически поврежден деревянный каркас дивана. Причина произошедшего устанавливается, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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