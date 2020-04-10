10 Апр 2020 2020-04-10T10:48:33+03:00

В Орле во время пожара на Выгонке погиб 62-летний мужчина Фото: Архив "КП"

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Вчера, 9 апреля, на Выгонке (переулок Южный) вспыхнул огонь в частном жилом доме. Не обошлось без жертв.

Сообщение о возгорании поступило в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС в районе 22:30 вечера.

В доме пожарные обнаружили 62-летнего мужчину без признаков жизни.

- В результате пожара в комнате выгорели постельные принадлежности и термически поврежден деревянный каркас дивана. Причина произошедшего устанавливается, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU