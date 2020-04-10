Минометные мины, гранаты и артиллерийские снаряды уничтожили орловские спасатели
В Орловской области несколько снарядов военных лет вновь пришлось обезвреживать спасателям-взрывникам. На этот раз боеприпасы хранила земля в двух районах: Новосильском и Верховском.
9 апреля спецгруппа в Верховском районе обезвредили один артиллерийский снаряд калибра 76 мм. А в Новосильском районе обнаужилось сразу несколько снарядов: спасатели изъяты и уничтожили два снаряда калибра 152 мм, один 76-мм снаряд, три минометные мины калибра 82 мм и семь гранат.
В ГУ МЧС России по Орловской области просят орловцев, обнаруживших военные боеприпасы, не трогать их и сразу сообщать о находках по телефонам 01, 101 или 02, 102. Хотя снаряды долго пролежали в земле, они представляют опасность и могут взорваться.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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