2020-04-10T10:13:23+03:00
Происшествия

Минометные мины, гранаты и артиллерийские снаряды уничтожили орловские спасатели

Снаряды времен Великой Отечественной войны были найдены в Верховском и Новосильском районах области
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
Хотя боеприпасы пролежали в земле много лет, они все равно опасныХотя боеприпасы пролежали в земле много лет, они все равно опасныФото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.
Изменить размер текста:

В Орловской области несколько снарядов военных лет вновь пришлось обезвреживать спасателям-взрывникам. На этот раз боеприпасы хранила земля в двух районах: Новосильском и Верховском.

9 апреля спецгруппа в Верховском районе обезвредили один артиллерийский снаряд калибра 76 мм. А в Новосильском районе обнаужилось сразу несколько снарядов: спасатели изъяты и уничтожили два снаряда калибра 152 мм, один 76-мм снаряд, три минометные мины калибра 82 мм и семь гранат.

В ГУ МЧС России по Орловской области просят орловцев, обнаруживших военные боеприпасы, не трогать их и сразу сообщать о находках по телефонам 01, 101 или 02, 102. Хотя снаряды долго пролежали в земле, они представляют опасность и могут взорваться.

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия и ЧП Орловской области в 2020 году»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Дистанционное обучение школьников в Орле в период самоизоляции: как будет проходить и когда экзамены
Сорокалетнюю орловчанку задержали за хранение наркотиков
Сбербанк отмечает резкий рост онлайн-заявок на ипотечные кредиты и электронные сервисы «ДомКлик» от Сбербанка
Орловские энергетики с 14 апреля откроют клиентские офисы
Орловец получил травмы, выбираясь из горящего дома в селе Студеное
Орловцев просят сдать незаконно хранящиеся оружие и боеприпасы
Двое орловцев оставили пенсионера без велосипеда и металлической фляги
В Орле во время пожара на Выгонке погиб 62-летний мужчина
Новые случаи заражения коронавирусом в Орле: еще 7 человек заболели
В Орловской области появился первый яблоневый Сад Памяти
Минометные мины, гранаты и артиллерийские снаряды уничтожили орловские спасатели
Коронавирус пивным не помеха: в Орле росгвардейцам пришлось выводить из бара буйного посетителя
Орловским медикам, борющимся с коронавирусом, вручили свежую выпечку
В Орле объявили сбор волонтеров для доставки продуктов пожилым людям в период самоизоляции
Режим самоизоляции в Орле: ограничительные меры в ближайшее время ослаблены не будут
В лесах Орловской области дежурит патруль
Профилактические меры в Орле от коронавируса: на дезинфекцию города вышли 40 уборочных машин
В Орловской области мошенники пытаются нажиться на коронавирусе