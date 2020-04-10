Орловским медикам, борющимся с коронавирусом, вручили свежую выпечку

10 Апр 2020 2020-04-10T09:32:16+03:00

Пирожки, сдобу и торты для врачей испекли студенты

Изменить размер текста: A A

9 апреля орловским медикам, борющимся с коронавирусом, вручили вкусные подарки. Пирожки, сдобу и торты для врачей испекли студенты двух техникумов - имени Русанова и сферы услуг.

Выпечку доставили в городскую больницу имени Боткина и областную имени Семашко.

- Инициатива акции в поддержку врачей, которые сейчас находятся на передовой борьбы с короновирусом, принадлежит руководству орловских профессиональных образовательных учреждений. Идея была поддержана Департаментом образования, - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU