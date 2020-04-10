2020-04-10T09:32:16+03:00
Коронавирус Covid-19

Орловским медикам, борющимся с коронавирусом, вручили свежую выпечку

Пирожки, сдобу и торты для врачей испекли студенты
Наталья Меркулова
Поделиться:
Фото Сергея МокроусоваФото Сергея Мокроусова
Изменить размер текста:

9 апреля орловским медикам, борющимся с коронавирусом, вручили вкусные подарки. Пирожки, сдобу и торты для врачей испекли студенты двух техникумов - имени Русанова и сферы услуг.

Выпечку доставили в городскую больницу имени Боткина и областную имени Семашко.

- Инициатива акции в поддержку врачей, которые сейчас находятся на передовой борьбы с короновирусом, принадлежит руководству орловских профессиональных образовательных учреждений. Идея была поддержана Департаментом образования, - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Орловской области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Дистанционное обучение школьников в Орле в период самоизоляции: как будет проходить и когда экзамены
Сорокалетнюю орловчанку задержали за хранение наркотиков
Сбербанк отмечает резкий рост онлайн-заявок на ипотечные кредиты и электронные сервисы «ДомКлик» от Сбербанка
Орловские энергетики с 14 апреля откроют клиентские офисы
Орловец получил травмы, выбираясь из горящего дома в селе Студеное
Орловцев просят сдать незаконно хранящиеся оружие и боеприпасы
Двое орловцев оставили пенсионера без велосипеда и металлической фляги
В Орле во время пожара на Выгонке погиб 62-летний мужчина
Новые случаи заражения коронавирусом в Орле: еще 7 человек заболели
В Орловской области появился первый яблоневый Сад Памяти
Минометные мины, гранаты и артиллерийские снаряды уничтожили орловские спасатели
Коронавирус пивным не помеха: в Орле росгвардейцам пришлось выводить из бара буйного посетителя
Орловским медикам, борющимся с коронавирусом, вручили свежую выпечку
В Орле объявили сбор волонтеров для доставки продуктов пожилым людям в период самоизоляции
Режим самоизоляции в Орле: ограничительные меры в ближайшее время ослаблены не будут
В лесах Орловской области дежурит патруль
Профилактические меры в Орле от коронавируса: на дезинфекцию города вышли 40 уборочных машин
В Орловской области мошенники пытаются нажиться на коронавирусе