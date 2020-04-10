Орловским медикам, борющимся с коронавирусом, вручили свежую выпечку
9 апреля орловским медикам, борющимся с коронавирусом, вручили вкусные подарки. Пирожки, сдобу и торты для врачей испекли студенты двух техникумов - имени Русанова и сферы услуг.
Выпечку доставили в городскую больницу имени Боткина и областную имени Семашко.
- Инициатива акции в поддержку врачей, которые сейчас находятся на передовой борьбы с короновирусом, принадлежит руководству орловских профессиональных образовательных учреждений. Идея была поддержана Департаментом образования, - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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