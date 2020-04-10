2020-04-10T09:08:33+03:00
Коронавирус Covid-19

В Орле объявили сбор волонтеров для доставки продуктов пожилым людям в период самоизоляции

Акция пройдет 11 апреля
Наталья Меркулова
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В Орле объявили сбор волонтеров для доставки продуктов пожилым людям. Фото: орловское региональное отделение движения "Волонтеры Победы"В Орле объявили сбор волонтеров для доставки продуктов пожилым людям. Фото: орловское региональное отделение движения "Волонтеры Победы"
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11 апреля в Орле пройдет акция по доставке продуктовых наборов пожилым людям, находящимся в самоизоляции из-за коронавируса. Губернатор приглашает волонтеров помочь.

Активистов, которые решат присоединиться к доставке продуктов, обеспечат средствами защиты и дадут адреса пожилых людей, нуждающихся в помощи.

- Такая потребность есть по всей области. Всем, у кого есть желание помочь, автотранспорт, приезжайте. Ваша помощь очень нужна, от людей старшего поколения поступило около тысячи обращений с просьбами о поддержке, - обратился к жителям Орловской области глава региона Андрей Клычков.

Сбор волонтеров пройдет с 10 до 11 часов утра около гостиницы «Русь».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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