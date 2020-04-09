В лесах Орловской области дежурит патруль

9 Апр 2020 2020-04-09T16:15:51+03:00

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В Орловской области стараются не допустить пожаров в лесах. В регионе сейчас пожароопасный период, поэтому ведется профилактическая работа, цель которой не дать огню уничтожить лесные массивы.

Напомним, с 28 марта в Орловской области введен особый противопожарный режим. Ведется усиленное патрулирование лесного фонда: дежурят инспекторы государственной лесной охраны. Проводят профилактику пожаров представители МЧС, полиции.

- Проводятся проверки муниципальных образований, в которых находятся населенные пункты, подверженные угрозе природных пожаров. Это Глазуновский, Дмитровский, Знаменский и Хотынецкий районы. Проведена работа по актуализации списка собственников земель, прилегающих к лесным массивам, готовится проведение совместных плановых осмотров, обследований в целях контроля очистки этих территорий от сухой травы, пожнивных остатков, валежника, - рассказали "Комсомолке" в пресс-службе Правительства Орловской области.

Штраф за нарушение пожарной безопасности в лесах составляет 4-5 тысяч рублей для граждан, 20-40 тыс. рублей для должностых лиц и от 300 тысяч рублей до полумиллиона для юридических.

КУДА СООБЩАТЬ ОБ УГРОЗЕ ЛЕСНОГО ПОЖАРА?

Управление лесами Орловской области: (4862) 59-10-10,

Горячая линия Рослесхоза: 8-800-100-94-00.

ИСТОЧНИК KP.RU