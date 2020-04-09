Профилактические меры в Орле от коронавируса: на дезинфекцию города вышли 40 уборочных машин
9 апреля в Орле на обработку дезинфицирующими средствами улиц, остановок, парков и скверов вышли 40 уборочных машин. Продолжается санитарная очистка подъездов многоквартирных домов.
В Заводском районе областного центра за работой коммунальных служб сегодня следили представители городской и областной администраций. В центре внимания оказались улицы МОПРа, Комсомольская и Нормандии-Неман. В целом качеством дезинфекции проверяющие остались довольны.
Городские власти проинспектировали работу коммунальных служб в Заводском районе. Фото: пресс-служба администрации Орла
- На сегодня санитарные мероприятия прошли во всех 210 домах, находящихся на управлении нашего предприятия. В некоторых, в частности, в доме №4 по ул. Нормандии-Неман, дезинфекция проходит уже повторно, - пояснил Сергей Мартюхин, директор МУП «ЖРЭП (з)».
Мониторинг провели и сотрудники администрации Орловского района на своей территории. Здесь также идет ежедневная обработка детских площадок, подъездов, проводится дезинфекция улично-дорожной сети. Однако в процессе проверки отмечена нехватка мусорных контейнеров и захламленность дворов в некоторых сельских поселениях.
Вы стали свидетелем достойного внимания события?
Сообщите об этом нашим журналистам!
по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru
по телефону: (4862) 43-39-39
или напишите "Вконтакте"
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Орловской области»