2020-04-09T15:26:26+03:00
Коронавирус Covid-19

Профилактические меры в Орле от коронавируса: на дезинфекцию города вышли 40 уборочных машин

Городские власти проинспектировали работу коммунальных служб в Заводском районе областного центра
Наталья Меркулова
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В Орле продолжается дезинфекция подъездов многоквартирных домов. Фото: пресс-служба администрации городаВ Орле продолжается дезинфекция подъездов многоквартирных домов. Фото: пресс-служба администрации города
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9 апреля в Орле на обработку дезинфицирующими средствами улиц, остановок, парков и скверов вышли 40 уборочных машин. Продолжается санитарная очистка подъездов многоквартирных домов.

В Заводском районе областного центра за работой коммунальных служб сегодня следили представители городской и областной администраций. В центре внимания оказались улицы МОПРа, Комсомольская и Нормандии-Неман. В целом качеством дезинфекции проверяющие остались довольны.

Городские власти проинспектировали работу коммунальных служб в Заводском районе. Фото: пресс-служба администрации Орла

Городские власти проинспектировали работу коммунальных служб в Заводском районе. Фото: пресс-служба администрации Орла

- На сегодня санитарные мероприятия прошли во всех 210 домах, находящихся на управлении нашего предприятия. В некоторых, в частности, в доме №4 по ул. Нормандии-Неман, дезинфекция проходит уже повторно, - пояснил Сергей Мартюхин, директор МУП «ЖРЭП (з)».

Мониторинг провели и сотрудники администрации Орловского района на своей территории. Здесь также идет ежедневная обработка детских площадок, подъездов, проводится дезинфекция улично-дорожной сети. Однако в процессе проверки отмечена нехватка мусорных контейнеров и захламленность дворов в некоторых сельских поселениях.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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