В Орловской области мошенники пытаются нажиться на коронавирусе
В Орловской области активизировались мошенники, пытающиеся обернуть распространение коронавирусной инфекции себе на пользу. Об аферистах предупредил Роспотребнадзор.
Представляясь сотрудниками санитарной службы подведомственной организации, неизвестные предлагают предпринимателям купить брошюры о профилактике COVID-19. Если те отказываются, угрожают применить штрафные меры.
- Убедительно рекомендуем проявлять бдительность, обо всех случаях противоправных действий со стороны третьих лиц незамедлительно ставить в известность правоохранительные органы и Управление Роспотребнадзора: по телефону - (4862) 41-51-97, на электронный адрес: uprav@57.rospotrebnadzor.ru, - сообщает пресс-служба регуправления Роспотрабнадзора.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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