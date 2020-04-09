В Орловской области мошенники пытаются нажиться на коронавирусе

9 Апр 2020 2020-04-09T14:53:15+03:00

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В Орловской области активизировались мошенники, пытающиеся обернуть распространение коронавирусной инфекции себе на пользу. Об аферистах предупредил Роспотребнадзор.

Представляясь сотрудниками санитарной службы подведомственной организации, неизвестные предлагают предпринимателям купить брошюры о профилактике COVID-19. Если те отказываются, угрожают применить штрафные меры.

- Убедительно рекомендуем проявлять бдительность, обо всех случаях противоправных действий со стороны третьих лиц незамедлительно ставить в известность правоохранительные органы и Управление Роспотребнадзора: по телефону - (4862) 41-51-97, на электронный адрес: uprav@57.rospotrebnadzor.ru, - сообщает пресс-служба регуправления Роспотрабнадзора.

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ИСТОЧНИК KP.RU