2020-04-08T23:33:59+03:00
Происшествия

Под Орлом машина такси столкнулась с иномаркой

ДТП случилось вечером 8 апреля, есть пострадавшие
Ольга СУПОНЕВА
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Фото с места происшествияФото с места происшествияФото: Предоставлено "Комсомолке"
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На трассе под Орлом автомобиль службы такси столкнулся с иномаркой. В аварии есть пострадавшие.

Судя по фото с места ДТП, удар был очень сильным Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Судя по фото с места ДТП, удар был очень сильнымФото: Предоставлено "Комсомолке"

Все случилось в Орловском районе, на трассе М2 "Крым" при подъезде к Орлу, вечером среды 8 апреля. В девятом часу дорогу не поделили отечественная "Лада Ларгус" и "БМВ". Судя по снимках с места происшествия удар был очень сильный, машины серьезно повреждены. Спасателям пришлось извлекать пострадавших из автомобилей. Пресс-служба ГУ МЧС России сообщает, что есть пострадавшие, однако подробности пока не уточняются.

На месте аварии работали спасатели и полицейские Фото: Предоставлено "Комсомолке"

На месте аварии работали спасатели и полицейскиеФото: Предоставлено "Комсомолке"

На месте работали сотрудники Госавтоинспекции, они устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Все обстоятельства аварии устанавливают госавтоинспекторы Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Все обстоятельства аварии устанавливают госавтоинспекторыФото: Предоставлено "Комсомолке"

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ИСТОЧНИК KP.RU

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