7 Апр 2020 2020-04-07T11:20:56+03:00

В Орловской области производство защитных масок превысило 80 тысяч штук в сутки Фото: Архив "КП"

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Нехватку защитных медицинских масок начали компенсировать собственным производством. Частные предприниматели и заводы региона начали переформатироваться под выпуск новой продукции.

На базе завода «Химмаш» сейчас налажено производство резинок для масок, которые раньше не производились в России и завозились из Китая.

- В настоящее время общий объем производства масок превысил 80 тысяч штук в сутки. К работе подключен кластер легкой промышленности региона. Это поможет начать производить уже 300 тысяч масок в сутки, - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

Помощь в поставках сырья оказывает Минпромторг России. В это же время Управление Роспотребнадзора решается вопрос по ускоренной сертификации продукции, а Департамент соцзащиты занят поиском швей на предприятия по производству масок.

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ИСТОЧНИК KP.RU