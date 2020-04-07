2020-04-07T10:59:24+03:00
Коронавирус Covid-19

Новые случаи заражения коронавирусом в Орле на 7 апреля 2020: заболели еще 5 человек

Все заболевшие прибыли в Орловскую область из Москвы
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКОФото: Вячеслав КОВАЛЕНКОФото: Архив "КП"
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Сегодня, 7 апреля 2020 года в Орловской области еще у пятерых человек подтвердился диагноз коронавирус. Таким образом в регионе известно уже о 12-ти случаях заражения коронавирусом.

Информацию о новых случаях заболевания в России, в Орловской области в частности, озвучил федеральный оперативный штаб. Глава региона Андрей Клычков прокомментировал ситуацию.

- На данный момент подтверждено еще пять случаев заболевания коронавирусом. Вчера в прямом эфире я о них говорил. Все они прибыли из Москвы. 4 вахтовика и один человек находился в Москве по семейным обстоятельствам. Все прибывшие сразу были взяты под контроль Роспотребнадзора и департамента здравоохранения. Трое были сразу помещены в инфекционные отделения, двое на самоизоляцию. Состояние всех удовлетворительное, - сообщил Андрей Клычков.

По данным оперштаба, за последние сутки в России подтверждено 1154 случая коронавирусной инфекции COVID-19 в 43 регионах, число выздоровевших пациентов возросло до 494. В том числе в Орловской области трое человек победили болезнь.

В целом, в стране на сегодняшний день зарегистрировано 7497 случаев коронавирусной инфекции в 81 регионе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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