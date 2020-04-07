Новые случаи заражения коронавирусом в Орле на 7 апреля 2020: заболели еще 5 человек
Сегодня, 7 апреля 2020 года в Орловской области еще у пятерых человек подтвердился диагноз коронавирус. Таким образом в регионе известно уже о 12-ти случаях заражения коронавирусом.
Информацию о новых случаях заболевания в России, в Орловской области в частности, озвучил федеральный оперативный штаб. Глава региона Андрей Клычков прокомментировал ситуацию.
- На данный момент подтверждено еще пять случаев заболевания коронавирусом. Вчера в прямом эфире я о них говорил. Все они прибыли из Москвы. 4 вахтовика и один человек находился в Москве по семейным обстоятельствам. Все прибывшие сразу были взяты под контроль Роспотребнадзора и департамента здравоохранения. Трое были сразу помещены в инфекционные отделения, двое на самоизоляцию. Состояние всех удовлетворительное, - сообщил Андрей Клычков.
По данным оперштаба, за последние сутки в России подтверждено 1154 случая коронавирусной инфекции COVID-19 в 43 регионах, число выздоровевших пациентов возросло до 494. В том числе в Орловской области трое человек победили болезнь.
В целом, в стране на сегодняшний день зарегистрировано 7497 случаев коронавирусной инфекции в 81 регионе.
ИСТОЧНИК KP.RU