149 орловцев прошли добровольное тестирование на коронавирус
4 и 5 апреля в Орле добровольное тестирование на коронавирус прошли 149 человек. Ранее это сделали еще 82 орловца.
Как сообщает Александр Румянцев, руководитель регионального Управления Роспотребнадзора, тестирование проводилось на базе поликлиник №2 и №3 города Орла и городской больницы им. Боткина.
Прием ведется по предварительной записи по телефону с 10:00 до 16:00 по телефону - 42-00-03.
Кроме того, узнать оперативную информацию и сообщить о том, что вы или ваши знакомые вернулись из поездки можно по телефону 42-91-82 (Управление Роспотребнадзора), 43-53-25 (Департамент здравоохранения), 8-800-550-58-82 или 8-4862-63-34-45 (Департамент социальной защиты).
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ИСТОЧНИК KP.RU
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