2020-04-07T10:24:16+03:00
Коронавирус Covid-19

149 орловцев прошли добровольное тестирование на коронавирус

Исследования планируют продолжить по предварительной записи
Наталья Меркулова
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149 орловцев прошли добровольное тестирование на коронавирус 4 и 5 апреля149 орловцев прошли добровольное тестирование на коронавирус 4 и 5 апреляФото: Архив "КП"
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4 и 5 апреля в Орле добровольное тестирование на коронавирус прошли 149 человек. Ранее это сделали еще 82 орловца.

Как сообщает Александр Румянцев, руководитель регионального Управления Роспотребнадзора, тестирование проводилось на базе поликлиник №2 и №3 города Орла и городской больницы им. Боткина.

Прием ведется по предварительной записи по телефону с 10:00 до 16:00 по телефону - 42-00-03.

Кроме того, узнать оперативную информацию и сообщить о том, что вы или ваши знакомые вернулись из поездки можно по телефону 42-91-82 (Управление Роспотребнадзора), 43-53-25 (Департамент здравоохранения), 8-800-550-58-82 или 8-4862-63-34-45 (Департамент социальной защиты).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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